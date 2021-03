Domani 15 marzo partiranno le vaccinazioni al Centro vaccinale di Anagni , il Comitato salviamo l’Ospedale di Anagni organizza un presidio a partire dalle ore 15.

Le motivazioni

Il Comitato salviamo l ‘Ospedale di Anagni chiede che “Le prenotazioni riprendano al più presto, da parte della Asl, senza ingiustificati ritardi. Sarà molto significativa la presenza di rappresentanti del Comitato Ospedale, del Sindaco e dei Consiglieri.

Sappiamo della scarsità delle dosi ma sappiamo anche che da lunedì ne arriveranno per il Lazio 24.000 alle quali si aggiungeranno le 18.000 supplementari comunicate di recente”.

Fa quasi eco la rabbia del Sindaco di Anagni, Daniele Natalia, che commenta così:

La nota del sindaco Daniele Natalia: “L’attivazione del centro vaccinale di Anagni si è rivelata essere l’ennesima presa in giro della ASL e della Regione Lazio. Abbiamo chiesto con fermezza ma in modo costruttivo l’attivazione del centro vaccini, a distanza di 12 ore la Regione parla di attivazione già programmata per lunedì e, tramite il grande eco del grande segretario cittadino del PD, addirittura sono stato accusato di essermi preso meriti non miei in quanto già tutto programmato…si, programmato a “cavolo”, tanto che domani non partirà nessun vaccino per “carenza di vaccini”. Sicuramente non rivendico questa figuraccia e la lascio volentieri al segretario anagnino del PD, invitandolo anche a scusarsi con gli 80.000 utenti dell’area nord.