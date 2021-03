Oggi, 20 marzo 2021, dalle ore 13:10, la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato in Via Dino Campana, all’incrocio con Via Salvatore Quasimodo, diverse squadre VVF in seguito all’incendio di un palazzo sede dell’ISPRA.

La situazione

Intervenuti sul posto, i soccorritori hanno provveduto a far evacuare la struttura, una palazzina composta da 7 piani.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’incendio inizialmente partito dal sesto piano si è poi sviluppato fino al settimo.

Attualmente la situazione è sotto controllo: i Vigili del Fuoco hanno estinto le fiamme, si sta provvedendo alla messa in sicurezza della struttura e verificando eventuali danni strutturali recati dall’incendio.

Presenti in loco 3 aps, 2 autobotti, autoscala, carro teli, carro autoprotettori, il Capoturno provinciale ed il Funzionario di guardia.

