È stato pubblicato oggi, 18 Marzo 2021, il bando di idee, con scadenza per la consegna a 3 mesi, per l’area verde ed il rudere del Castello Vecchio.Valorizzazione Castello di Colleferro: parte il bando delle idee

Oggetto del bando di idee è l’acquisizione di proposte ideative per la valorizzazione del Castello di Colleferro e del relativo verde pubblico, al fine di renderlo un parco multifunzionale.

“Come Amministrazione comunale abbiamo inserito i soli vincoli derivanti dalle previsioni già immaginate come la realizzazione di un area di sosta in bioedilizia immersa nel verde, i percorsi che faranno da cornice alle progettualità ed il palco naturale e l’arrampicata da prevedere nell’arena della cava medioevale” ha dichiarato l’assessore all’ambiente e vice sindaco Giulio Calamita.

“Abbiamo voluto usare un bando di idee per permettere ai professionisti di immedesimarsi nel luogo ed immaginarlo come potrà essere; per noi Amministrazione quel parco con il suo Castello saranno il cuore della Città, luogo di incontro, di svago, di cultura, un posto da vivere quotidianamente” a dichiarato l’assessore al patrimonio ed alla programmazione delle opere pubbliche Sara Zangrilli.

“Le attività che vengono poste in essere attualmente saranno funzionali alla messa a disposizione di tutte le aree ancora poco conosciute del Castello, sia ai cittadini che ai progettisti e continueranno fino al periodo estivo per iniziare a realizzare questo grande sogno che tutti i Colleferrini hanno nel cuore” ha concluso il Sindaco Sanna.