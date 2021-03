Il Comune di Grottaferrata anche in questa fase di “zona rossa” ha confermato tutti i servizi emergenziali dedicati alla persona e alle famiglie a cura dell’Ufficio Servizi Sociali diretto dalla dottoressa Patrizia Pisano. Numeri verdi e servizi a domicilio rafforzati da oltre un anno che nelle zone di particolari restrizioni subiscono un picco di attenzione e richieste. Grottaferrata, tra l’altro, è anche comune capofila del Distretto Socio-Sanitario Rm 6.1.

Di seguito i servizi attualmente attivi tutti raggiungibili telefonicamente:

Sostegno psicologico

Nelle giornate di martedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, e giovedì dalle ore 13:20 alle ore 15:20, è possibile rivolgersi al numero 3405229551

Emergenza alimentare per isolamento covid-19

I nuclei sottoposti a quarantena e anziani, persone fragili, immunodepressi possono contattare il servizio della Croce Rossa al numero verde 80006551 per l’acquisto e la consegna a domicilio di generi alimentari e/o farmaci

Servizio Sociale

Il servizio può essere contattato per mail e telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 per attivazione servizi alla persona, informazioni relative alle misure di assistenza per le persone fragili che necessitano di interventi specifici sono a disposizione l’assistente sociale, dottoressa Francesca Fabbris

(Tel. 06945405617 – E-Mail:assistente.sociale@comune.grottaferrata.roma.it) ,

l’assistente sociale dottoressa Sabrina Gianni

(Tel. 06945405609 E-Mail: uff.servizi.sociali@comune.grottaferrata.roma.it)

Trasporto sociale

Servizio finalizzato a favorire gli spostamenti strettamente necessari per motivi di salute.

E’ possibile contattare il numero 0644117826 per prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle ore10.00 alle ore 12.00.

L’ASSESSORA SALMASO:”SOLIDARIETA’ E PROFESSIONALITA’ DA PARTE DI TUTTI CHE CONTINUA AL FIANCO DEI CITTADINI” – “A un anno di distanza dal primo lockdown e dall’attivazione di questi numerosi servizi, ci troviamo purtroppo a fronteggiare una terza ondata di contagi e questa zona rossa con decise restrizioni che necessitano, come del resto è avvenuto per la quasi interezza dei dodici mesi trascorsi, ancora una volta di una presenza visibile delle istituzioni a fianco dei cittadini e delle famiglie, in particolar modo dei più fragili e di quelle realtà nelle quali sussistono bisogni e necessità di più varia natura” dichiara l’assessora alle Politiche Sociali, Tiziana Salmaso.

“Per tutte queste ragioni non posso non ringraziare sentitamente l’Ufficio Servizi sociali, la dottoressa Pisano, le assistenti sociali, tutto il personale, la Protezione Civile di Grottaferrata, la Croce Rossa Tusculum, la Caritas diocesana e tutte quelle associazioni e singoli cittadini che si sono messi e continuano a offrire la loro solidarietà”.

IL SINDACO ANDREOTTI:”PUNTIAMO CON DECISIONE SULLA CAMPAGNA VACCINALE. SARANNO MESSI A DISPOSIZIONE TUTTI GLI SPAZI. CONFRONTO APERTO CON I MEDICI DEL TERRITORIO” – “Alla coscienza che tutti dobbiamo dimostrare nel rispettare le restrizioni in corso per contenere il numero dei contagi, oggi a differenza di un anno fa si aggiunge il più grande motivo di speranza nel quale tutti dobbiamo confidare: l’avvio della campagna vaccinale” dichiara il sindaco Luciano Andreotti.

“In questo senso siamo in contatto con i medici di base e non solo per reperire tutto il personale e gli spazi idonei nella nostra città al fine di velocizzare al massimo la vaccinazione di massa non appena le fiale saranno disponibili e sufficienti a vaccinare tutta la popolazione che lo vorrà”.

“Sarà utile, in tal senso, utilizzare al meglio il tempo che ci separa dall’obiettivo, informandosi in maniera intelligente, evitando le fake news, gli allarmismi e comprendendo l’importanza di raggiungere l’obiettivo del 70% almeno della popolazione vaccinata. Questo traguardo, con l’acquisita immunità di gregge, consentirà a tutti di ritornare gradualmente a una vita normale, passaggio fondamentale per recuperare la dimensione vitale della socialità, perduta in questi mesi, e la ripartenza delle attività socio-economiche. La nostra Amministrazione – conclude il sindaco – anche in ambito socioeconomico ha intenzione di sfruttare al meglio le risorse che saranno messe a disposizione del nostro territorio”.

