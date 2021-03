Il sindaco Andreotti: “Tanto entusiasmo fa particolarmente piacere in questo momento storico. La musica di Wrongonyou sta generando un bel sentimento di appartenenza”.

Grottaferrata in fibrillazione

Grottaferrata e i numerosi appassionati di musica che vivono nella cittadina castellana sono già da mesi elettrizzati per la partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo del giovane Marco Zitelli, in gara come Wrongonyou con il brano Lezioni di Volo che sarà possibile ascoltare nel nuovo album dell’artista Sono Io, in uscita il 12 marzo.

L’ottima affermazione nella fase eliminatoria di qualificazione tra le nuove proposte, andata in onda lo scorso autunno in diretta su RaiUno e superata dal cantautore grottaferratese con il massimo dei punteggi, ha contribuito a portare l’entusiasmo ancor più alle stelle. Al punto che in questi giorni di vigilia immediata del Festival, al via il prossimo martedì 2 marzo, le strade della città ( e addirittura i corridoi del palazzo municipale) si stanno riempiendo di manifesti a sostegno dell’artista che sin dall’inizio ha raccontato con orgoglio la sua storia personale, iniziata nel 1990, anno in cui Marco è venuto al mondo proprio nella cittadina dei Castelli Romani fondata da San Nilo.

“E’ molto bello il clima che stiamo respirando in città grazie alla ormai prossima partecipazione del nostro concittadino che dovremo abituarci a chiamare Wrongonyou, a Sanremo” dichiarano il sindaco di Grottaferrata, Luciano Andreotti e l’assessore alle Politiche Culturali, Marco Bosso.

“A lui va il sostegno dell’Amministrazione comunale che si unisce, da questo punto di vista, allo stato d’animo generale. Moti di spirito che, complice la musica e un bel sentimento d’appartenenza – proseguono Andreotti e Bosso – fanno particolarmente piacere nel lungo periodo di crisi sanitaria e socio-economica che tutti stiamo vivendo”.

“Al più grande in bocca al lupo al nostro concittadino Wrongonyou – aggiungono il sindaco e l’assessore alla Cultura – non può mancare l’abbraccio, sin d’ora pieno di soddisfazioni, alla mamma di Marco, la signora Stefania, che è una dipendente del nostro Comune, in forze al corpo della Polizia Locale”.

“L’invito a tutti i concittadini che potranno e vorranno – concludono Andreotti e Bosso – è quello di sostenere il più possibile il nostro giovane campione in gara con il televoto che, di serata in serata, sarà decisivo per arrivare alla vittoria che Wrongonyou merita. Una vittoria che sarà così più che mai anche di tutta la nostra comunità cittadina”.