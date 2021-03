Sui vaccini AstraZeneca taglia le forniture all’Ue, mentre la Patheon Thermo Fisher avrebbe firmato una lettera di intenti per produzione di massa in Italia.

La campagna vaccinale prosegue, ha spiegato il Primo Ministro Mario Draghi, “e con rinnovata intensità”.

In particolare, per quanto riguarda l’Italia, starebbe per entrare in campo la multinazionale americana Patheon Thermo Fisher, con sede a Monza e Ferentino (Frosinone) che, a quanto riporta Repubblica, avrebbe firmato una lettera di intenti per la produzione di massa di un vaccino.

Nello specifico la sede di Ferentino è una struttura di 14.034 metri quadrati specializzata nello sviluppo di prodotti integrati liquidi sterili e liofilizzati e nella produzione commerciale.

