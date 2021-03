Previste 6mila assunzioni da Kasanova: posizioni aperte in tutta Italia

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro Circuito Lavoro, la nota catena di negozi di abbigliamento Kasanova è alla ricerca di personale. Posizioni aperte in tutta Italia.

Kasanova offre opportunità di lavoro

I posti di lavoro che Kasanova cercherà di coprire in vista dell’apertura dei nuovi negozi (che arriveranno in tutta Italia) saranno i più disparati: commessi, cassieri, addetti alle vendite ma anche magazzinieri, store manager e visual merchandiser. Insomma tante posizioni aperte che richiederanno, come facilmente comprensibile, requisiti di base differenti. Basterà capire qual è la posizione che fa al caso vostro e candidarvi.

Come fare per candidarsi

Ancora è presto per candidarsi per i vari ruoli. Niente infatti è ancora concreto ma via via che le aperture dei negozi Kasanova si faranno reali, l’azienda lancerà le selezioni per la ricerca del nuovo personale. Dalla pagina di Kasanova dedicata alle offerte di lavoro, sarà possibile individuare la posizione aperta di interesse e selezionarla per consultare i requisiti di base utili e inviare all’azienda il proprio curriculum. Kasanova valuterà tutte le candidature ricevute e contatterà i profili ritenuti più idonei per i vari ruoli da ricoprire.