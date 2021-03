Roma-Napoli dove vederla: Sky o Dazn? Ecco tutte le info

Siamo nella settimana del famoso derby del sole. La Roma in cerca di riscatto, il Napoli in cerca di conferme. Andiamo a scoprire insieme se Roma-Napoli verrà trasmessa da Sky o da Dazn.

Roma-Napoli dove vederla: sarà trasmessa da Sky o Dazn? I dubbi di formazione delle due squadre

Uno stop improvviso che ha lasciato per strade punti importanti per la Roma di Fonseca. Dopo il brutto k.o contro il Parma, i giallorossi dovranno affrontare la squadra di Rino Gattuso. Ormai è chiaro, contro le big i giallorossi hanno fatto sempre molta fatica ma, adesso, il momento è differente. La sconfitta contro la squadra di D’Aversa potrebbe dare i giusti stimoli per affrontare la gara nel migliore dei modi seppur senza molti infortunati. Tra questi spicca l’assenza dei due perni Veretout e Mkhitaryan.

Per il Napoli, invece, la sfida con la Roma ha un sapore particolare. Dopo la bella e convincente vittoria contro il Milan, la squadra di Gattuso cerca punti all’Olimpico. L’unica assenza pesante è quella di Ghoulam, che si è rotto i legamenti crociati la settimana scorsa.

Sky o Dazn, dove vedere Roma-Napoli?

La partita sarà giocata all’Olimpico di Roma nella giornata di domenica 21 marzo 2021. Il match, in programma alle ore 20:45, verrà trasmesso da Sky. La partita, oltre che sulla televisione, sarà possibile vederla su un tablet, uno smartphone, una Smart Tv o un Pc.