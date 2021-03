Acuto, partita di calcetto in notturna tra 10 minorenni: multati i genitori

Nella serata di ieri, ad Acuto, i militari della locale Stazione Carabinieri nel corso dei consuetudinari servizi per il rispetto della normativa per limitare la diffusione del Covid-19, sorprendevano 10 ragazzi del posto in assembramento e privi del DPI che erano in procinto di giocare una partita di calcetto, attività vietata dalle norme attualmente in vigore.

Le multe

La prevista sanzione amministrativa veniva comminata ai genitori degli stessi, poiché minori, di età compresa tra i 14 e i 15 anni.