Nelle prime ore della mattinata odierna, a Paliano, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Anagni, unitamente ai colleghi della locale Stazione, traevano in arresto in flagranza di reato un 27enne campano, già noto alle forze di polizia per reati contro la persona, perché responsabile di “rapina aggravata in concorso”.

Paliano, assalto a un deposito giudiziario, arrestato un rapinatore

L’uomo, poco prima, unitamente ad altre tre persone in corso di identificazione, si introduceva in un deposito giudiziario del luogo dal quale asportava vari componenti elettrici di automobili sottoposte a sequestro, tra cui numerose lampade allo xeno, caricandoli su di un furgone.

I malintenzionati, allo scopo di assicurarsi la fuga, spintonavano la proprietaria del deposito e il figlio, intervenuti a seguito dell’attivazione dell’allarme antintrusione, asportando a quest’ultimo il telefono cellulare, dileguandosi subito dopo a bordo del citato mezzo.

Dopo un breve inseguimento, i militari operanti subito attivatisi a seguito della richiesta della proprietaria tramite 112, bloccavano il mezzo sulla via Casilina, traendo in arresto l’uomo che era alla guida. I complici, tuttora attivamente ricercati, riuscivano a dileguarsi nelle campagne circostanti favoriti dall’oscurità.

La refurtiva rinvenuta veniva restituita all’avente diritto, mentre l’arrestato trattenuto presso le camere di sicurezza della citata Compagnia in attesa di rito direttissimo.

Foto di repertorio