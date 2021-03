Da lunedì 15 marzo 2021, ad Anagni e ad Atina, nella provincia di Frosinone, saranno attivati due nuovi centri per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Lo riferisce Mauro Buschini, il Presidente del Consiglio regionale.

Anagni e Atina, nuovi centri per i vaccini anti-Covid

“Grazie ad un primo incremento di sieri per il vaccino anti Covid, da lunedì partiranno due nuovi centri dedicati alle vaccinazioni: Anagni e Atina.

In linea, inoltre, con l’aumento di dosi a disposizione della nostra azienda sanitaria – e la mozione da me presentata e approvata in Consiglio regionale sarà molto importante in tal senso – si proseguirà con l’apertura di nuove sedi in Provincia di Frosinone, per venire maggiormente incontro alle esigenze dei cittadini”, scrive il presidente Buschini tramite post Facebook.

Foto di repertorio