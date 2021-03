Grazie ai controlli antidroga, i Carabinieri hanno tratto in arresto due pusher in due diverse zone della Capitale.

Roma, i controlli antidroga dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno svolto serrati controlli volti al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Sacrofano hanno eseguito, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, una perquisizione domiciliare a casa di un uomo di 42 anni, con precedenti, dove sono stati trovati 50 g di hashish. Il soggetto è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.

Nei pressi del Cimitero Flaminio, invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta hanno arrestato, in flagranza, un 46enne con precedenti, perché sorpreso a cedere sostanze stupefacenti.. A seguito della perquisizione sono poi stati rinvenuti due grammi di cocaina suddivisa in quattro involucri. Il soggetto è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.

Foto di repertorio