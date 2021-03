Tre persone arrestate in flagranza in poche ore in Provincia di Roma per detenzione di stupefacente di vario tipo.

Arrestate tre persone per droga

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, nel corso di servizi perlustrativi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto del fenomeno dello smercio di stupefacenti, tra Ciampino e Castel Gandolfo, hanno arrestato tre persone, di età compresa tra i 25 e i 55 anni, e hanno sequestrato complessivamente 500 grammi di droga tra cocaina, marijuana e hashish, per un valore stimato di circa 20.000 euro.

Uno degli arrestati è stato anche trovato, sulla pubblica via, armato di una pistola a salve, priva di tappo nero, e di tre coltelli da caccia, sottoposti a sequestro.

Foto di repertorio