Incendio in un deposito di auto ad Albano Laziale, precisamente in via della Torre.

Ieri sera alle ore 21 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma, inviava due Squadre Operative, un’autobotte, il Carro Schiuma e il funzionario di servizio, per un incendio di circa 20 autovetture parcheggiate all’interno di un terreno agricolo.

A quanto si apprende non risultano esserci stati feriti o persone intossicate, in seguito all’accaduto. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

