Impiegati alla logistica in un magazzino di Roma: ecco le info

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro Circuito Lavoro, un magazzino di Roma cerca personale da inserire in organico. Possibilità anche di stabilizzarsi nell’azienda con un contratto a tempo indeterminato.

Impiegati in magazzino a Roma: i requisiti necessari

Synergie Italia Spa Agenzia per il lavoro, per la filiale di Roma Termini seleziona per cliente operante nel settore Medical, impiegati alla logistica di un magazzino.

Posizione

La risorsa dovrà occuparsi della pianificazione e dell’organizzazione del magazzino, tenendo conto della distinta base, dei lead time di produzione e di acquisto e delle giacenze.

Nello specifico, la risorsa selezionata si occuperà di:

– registrare ogni movimento della merce;

– controllare le bolle, i codici e i documenti di trasporto dei prodotti;

– preparare la documentazione necessaria al movimento della merce;

– redigere l’inventario della merce in giacenza;

– controllare le operazioni di stoccaggio nel magazzino

Requisiti

Il/la candidato/a ideale in possesso dei seguenti requisiti:

– Diploma di scuola secondaria

– Gradita Conoscenza del Pacchetto Office

– Gradita ottima conoscenza della lingua inglese

– Gradita conoscenza del gestionale SAP

Altre informazioni

Si offre inserimento in somministrazione con finalit di stabilizzazione in azienda.

CCNL Commercio con livello commisurato alla seniority

Orario Full- time

Luogo di lavoro: Roma

Come candidarsi

Tutti i dettagli relativi alla posizione aperta e i requisiti necessari possono essere consultati direttamente sul sito di Synergie. Per candidarsi bisognerà registrarsi e compilare il relativo form online.