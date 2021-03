Aggiornamento sulla situazione Coronavirus nel comune di Anagni. Stando a quanto dichiarato stamattina, 11 marzo 2021, dall’Amministrazione comunale, ieri sono stati registrati due casi in più rispetto a quanto riportato precedentemente.

Anagni, nuovo bollettino Coronavirus

“Questi sono i dati di ieri relativi alla diffusione del Covid-19 ad Anagni. Rispetto all’ultimo aggiornamento Anagni ha avuto “solo” 2 positivi in più, mentre continua ad essere alta l’incidenza del contagio su gran parte del territorio provinciale.

È segno tangibile della disciplina con la quale gli anagnini stanno rispondendo alle misure di contenimento e quindi del grande spirito di collaborazione che sta unendo la nostra grande comunità.

Una precisazione è doverosa: specie in questa fase è essenziale evitare di ricercare, anche sui social, dei “colpevoli” della zona rossa che è stata decretata per l’intera Provincia di Frosinone e non certo per colpa di qualche nostro concittadino.

Non tutte le persone che si incontrano per strada, anche qualora stessero conversando rispettando le regole del distanziamento, vanno additate come “irresponsabili”. L’andamento del contagio in città mostra che i cittadini rispettano le regole e che le autorità stanno svolgendo egregiamente il proprio compito di controllo”, è quanto scrive il sindaco Natalia su Facebook.

Ecco la tabella dei dati aggiornati:

