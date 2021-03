Palestrina. Installata oggi la TAC mobile: i dettagli e le dichiarazioni della ASL Roma 5

È arrivata nelle prime ore del mattino dall’Olanda, da questa mattina l’ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina dispone di una TAC mobile tecnologicamente avanzata e montata su ruota con evidente elevato impatto tecnologico su una tecnologia che per sua natura è fissa. Incessante il lavoro dei tecnici e della struttura, instancabili.

La TAC appena installata garantirà la continuità del servizio e l’erogazione delle prestazioni radiologiche ai pazienti assistiti, fino al termine dei lavori e all’attivazione della nuova tecnologia affinché si possa salutare, così come è successo a Tivoli, il vecchio sistema.

Le dichiarazioni della ASL Roma 5

“L’operazione Alta Tecnologia prosegue – spiega il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – Ringrazio a nome mio e dell’Azienda il responsabile dell’ufficio tecnico di Palestrina, la tecnostruttura e tutti gli operatori che veramente non si stanno risparmiando per portare a termine una progettualità tanto importante. L’ospedale di Palestrina è Covid Hospital che non fermerà la sua importante e cogente attività.

L’operazione Alta Tecnologia continuerà poi con Colleferro, con i fondi del DL 34, che verranno gestiti con le procedure Invitalia.

La nuova Tac da 128 slice sostituirà quella vecchia a 40 slice. Si prosegue e si conclude con l’ospedale Angelucci di Subiaco con una gara autonoma”.