Palestrina, 150mila euro per il restauro della chiesa San Francesco Saverio di Carchitti

“Grazie a un finanziamento straordinario di 150mila euro approvato dalla Giunta regionale, il tetto della chiesa di San Francesco Saverio di Carchitti sarà restaurato e completamente recuperato. È un risultato importante, una risposta concreta ai cittadini che da sempre hanno in questa Chiesa di proprietà della Curia Suburbicaria di Palestrina, un punto di riferimento centrale per la loro vita quotidiana.

Un risultato possibile grazie a un lavoro congiunto e in sinergia con i consiglieri comunali locali, che per primi hanno avanzato istanze di tutela e recupero di questo luogo sacro, un lavoro di squadra che ci ha visti impegnati come rappresentanti del governo regionale del nostro territorio”.