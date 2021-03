Artena, sospensione del flusso idrico lunedì 15 marzo 2021. Tutte le info

Il portale Acea comunica che per lunedì 15 marzo 2021 è prevista una sospensione del flusso idrico nel comune di Artena.

Artena, sospensione idrica 15 marzo 2021

“Si comunica che, per eseguire urgenti lavori di manutenzione straordinaria presso l’impianto Pozzo Bruni, lunedì 15 marzo dalle ore 08:30 alle 15:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Artena. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

• Via Valle dell’Oste;

• Via Artena;

• Via Guglielmo Marconi;

• Via Torretta;

• Via Colle Siciliano;

• Via Colle Catellino;

• Via della Cacciata;

• Via Velletri;

• Via Pietro Casiero;

• Piazza Girolamo Tartaglione

Potrebbero inoltre essere interessate anche vie limitrofe a quelle sopra citate.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57994116.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi”, comunica Acea.

Foto di repertorio