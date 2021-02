Martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio 2021 si giocheranno gli ottavi di finale di Champions League ed Europa League. Scopriamo insieme quali saranno le partite delle maggiori manifestazioni continentali per i club dell’edizione 2020/2021 che verranno trasmesse in chiaro, in TV, su Canale 5 e TV8. Inoltre, le date e gli orari dei match di andata.

Calendario ottavi di finale di Champions League 2020/2021

16 febbraio

Lipsia – Liverpool (ore 21.00)

Barcellona – Paris (ore 21.00)

17 febbraio

Porto – Juventus (ore 21.00)

Siviglia – Borussia Dortmund (ore 21.00)

Calendario ottavi di finale di Europa League 2020/2021

Wolfsberger-Tottenham Dinamo Kiev-Brugge Real Sociedad-Manchester United Stella Rossa-Milan Slavia Praga-Leicester Braga-Roma Krasnodar-Dinamo Zagabria Young Boys-Bayer Leverkusen Olympiacos-PSV Giovedì 18 febbraio alle ore 21 Benfica-Arsenal Anversa-Glasgow Rangers Salisburgo-Villarreal Molde-Hoffenheim Granada-Napoli Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk Lille-Ajax

Champions ed Europa League: ottavi di finale 2020/2021: le partite in chiaro in tv a febbraio

Il 16 febbraio 2021, alle ore 21, verrà trasmessa in chiaro, su Canale 5 la partita Barcellona-Paris Saint Germain.

Il 18 febbraio 2021, alle ore 21, sarà invece il turno di Granada-Napoli a essere visibile in chiaro su TV8.

Ricordiamo che il palinsesto potrebbe subire variazioni dell’ultimo minuto.