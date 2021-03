Parma-Roma dove vederla: Sky o Dazn? Ecco tutte le info

Due squadre dal momento opposto. La Roma di Fonseca insegue la Champions League, il Parma di D’Aversa è alla ricerca di punti salvezza. Andiamo a scoprire insieme se Parma-Roma verrà trasmessa da Sky o da Dazn.

Parma-Roma dove vederla: sarà trasmessa da Sky o Dazn? I dubbi di formazione delle due squadre

La Roma, impegnata domani nel match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, domenica scenderà in campo al Tardini contro il Parma di D’Aversa. Una sfida che, soprattutto per i tifosi giallorossi ricorda l’ultimo scudetto vinto nell’anno 2001, con allenatore Fabio Capello. Adesso però, il momento è totalmente diverso. Adesso c’è mister Fonseca che quest’anno non sta per niente sfigurando e che procede a vele spiegate verso la prossima qualificazione alla Champions League.

Per il Parma, invece, il periodo è totalmente diverso. Dopo l’addio di Liverani, la dirigenza gialloblu ha deciso di richiamare D’Aversa che, al di là dei risultati sportivi, sta dando una nuova identità alla squadra. Quella di domenica potrà essere un’occasione per poter cominciare a scalare la vetta ma, ovviamente, non sarà facile visto che davanti il Parma avrà una big come la Roma.

Ma dove sarà trasmessa la partita? Andiamo a scoprirlo insieme.

Sky o Dazn, dove vedere Lazio-Roma?

La partita sarà giocata al Tardini di Parma nella giornata di domenica 14 marzo 2021. Il match, in programma alle ore 15:00, verrà trasmesso da Dazn. La partita, oltre che sulla televisione, sarà possibile vederlo su un tablet, uno smartphone, una Smart Tv o un Pc.