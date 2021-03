Addetti mensa e cuochi nelle scuole materne e primarie di Roma: le info

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, sono in arrivo assunzioni di cuochi e addetti mensa su Roma per scuole materne e primarie. Ecco i dettagli.

Addetti mensa e cuochi Roma: i requisiti richiesti

Nuove assunzioni in vista per addetti mensa e cuochi nelle scuole materne e primarie della capitale. Le offerte di lavoro riguardano in particolare gli istituti scolastici di Roma ovest. Per partecipare alla selezione come addetto mensa è richiesta una minima esperienza nella mansione. I candidati dovranno inoltre essere in possesso dell’attestato HACCP, di divisa e di scarpa antinfortunistica bianca. Il contratto offerto è giornaliero/settimanale, livello 6 del CCNL di riferimento.

Chi invece volesse inviare la candidatura per il ruolo di cuoco dovrà avere una precedente esperienza nel settore della ristorazione collettiva e disponibilità a lavorare full time. Il contratto offerto è giornaliero/settimanale, livello 5 del CCNL di riferimento. In entrambi i casi è richiesta la licenza media. La selezione verrà gestita da Randstad Italia, una delle più grandi agenzie per il lavoro specializzate nella ricerca e formazione del personale.

Come candidarsi

Per approfondire le mansioni e conoscere tutti i requisiti necessari è possibile consultare l’annuncio sul sito dell’agenzia. Per candidarsi, bisognerà registrarsi sul sito e compilare il form online.