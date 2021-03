Boccea, incendio in appartamento segnalato da un passante: la situazione

Alle ore 7.40 circa di questa mattina, 9 marzo 2021, la sala operativa dal Comando di Roma ha inviato quattro squadre per incendio di appartamento in Via della Maglianella, zona Boccea.

Incendio in appartamento, zona Boccea

L’incendio, segnalato da un passante, ha coinvolto una struttura di due piani con superficie di circa 200mq nella quale al momento non risultano persone all’interno. L’incendio non è stato ancora domato del tutto.

P.S. e 118 presenti sul posto.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio