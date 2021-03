Bartolini assume personale vicino Roma: ecco i requisiti che bisogna avere

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro Circuito Lavoro, Bartolini è alla ricerca di personale da inserire in organico. Posizioni aperte vicino Roma.

Bartolini assume personale vicino Roma: ecco dove

BRT è un’azienda italiana molto attiva nel settore del trasporto di merci, controllata per l’85% da La Poste attraverso DPD. In Italia è presente con 195 filiali sul territorio e rappresenta una realtà lavorativa solida. Di tanto in tanto il gruppo cerca nuovo personale da inserire in organico per fare fronte a esigenze che aumentano sempre più, considerando anche l’impennata degli acquisti on line.

Bartolini assume magazzinieri nei dintorni di Roma

La sede di lavoro è quella di Fiano Romano, alle porte di Roma. Bartolini cerca magazzinieri e addetti al carico e scarico. Tra le mansioni: smistamento pacchi, carico e scarico pedane anche con transpallet.

Requisiti

Bartolini non richiede particolari requisiti per candidarsi. Si cercano candidati residenti in zona e che siano disponibili a contratti part time di 30 ore settimanali su turni.

Come candidarsi

Se siete interessati a questo annuncio di lavoro su Roma, ecco le informazioni utili per candidarvi. Dalla pagina ufficiale di GiGroup, l’agenzia per il lavoro che cura le selezioni per BRT, cliccate sul bottone in basso che riporta la scritta “Candidati per questa posizione” e seguite le istruzioni per caricare il vostro curriculum