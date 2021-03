Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, Lidl è alla ricerca di personale da inserire in organico. Le posizioni sono aperte in tutta Italia, Roma compresa.

Lidl assume personale: posizioni aperte per le sedi di Roma

Lidl è una catena europea di supermercati di origine tedesca che appartiene allo Schwarz Gruppe, al pari di altre catene di supermercati tedesche, come Handelshof e Kaufland. In Italia, LIDL opera con grande successo ormai da molti anni, garantendo ottimi prodotti a prezzi di mercato. Partendo dal Veneto, questa catena si è poi espansa in tutta Italia. A oggi solo la Basilicata non conta punti vendita di questo gruppo.

Per la sede di Roma le posizioni ricercate sono:

Graduate Program Generazione Talenti – Vendite Roma (f/m)

Addetto Vendite Part-Time 8 ore domenicali Roma (f/m)

Addetto Vendite a chiamata Roma (f/m)

Operatore di Filiale Part Time Roma (f/m)

Apprendista Addetto Vendite Part-Time Roma (f/m)

Commesso Specializzato / Assistant Store Manager Roma (f/m)

Offerte di lavoro LIDL: come fare per candidarsi

Se siete interessati a una delle opportunità di lavoro offerte da LIDL, candidatevi! Avete tempo per tutto il mese di marzo. Selezionate la posizione aperta che vi interessa (verificando anche la sede per cui sono aperte le selezioni) e usate il pulsante blu in fondo alla pagina per caricare il vostro curriculum.