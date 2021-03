Nel pomeriggio di oggi alle ore 14 55, sono state cinque le squadre del Comando di Roma sono intervenute per incendio appartamento in Via Renzo da Ceri, zona Torpignattara.

Principio di incendio in una cucina

I Vigili del Fuoco hanno estinto un principio di incendio sviluppatosi nella cucina, per cause ancora da accertare. Dall’appartamento sono state messi in salvo 2 coniugi risultati poi in buona salute, ma in preda a forte spavento.

Gli stessi sono stati consegnati ai sanitari intervenuti. Il cospicuo fumo ha interessato il vano scale ma non ha provocato ulteriori danni a persone.