Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, Burger King offre nuove opportunità di lavoro anche a persone senza esperienza. Ecco tutte le info.

Burger King offre opportunità di lavoro: anche personale senza esperienza

Burger King Italia, con i suoi 200 ristoranti sul territorio Italiano, fa parte di uno dei principali gruppi di ristorazione del mondo che supera i 19.000 punti vendita. Imprenditoriale e meritocratica, BURGER KING® Italia è un business che non si ferma mai. Per supportare il piano di sviluppo dei prossimi anni, l’azienda ricercando persone energiche, proattive e determinate per il ruolo di addetto/a alla Ristorazione Fast Food.

Non è richiesta particolare esperienza ma solo tanta voglia di mettersi alla prova. Disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi. Flessibilità oraria e disponibilità al lavoro part time sono considerati requisiti indispensabili ai fini delle selezioni.

Requisiti

– senza esperienza nella ristorazione veloce

– disoccupati

-essere automuniti

– disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi;

– flessibilità oraria e disponibilità al lavoro part time;

– capacità di lavorare in team;

– residenza/domicilio in provincia di Roma

Le risorse che risulteranno idonee verranno inserite nell’organico del locale del Burger King di Roma Fosso di Santa Maura/Roma Casilina tramite tirocinio retribuito.

Contratto di lavoro: Part-time

Come fare per candidarsi

Se siete interessati a questo annuncio di lavoro su Roma, dovrete inviare la candidatura sfruttando la pagina ufficiale di Burger King dedicata alle opportunità di lavoro all’interno della multinazionale che ha sedi in tutta Italia.