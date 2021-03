Il 3 marzo, intorno alle 16, in via Aurelio Bacciarini (zona Aurelio), gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Monte Mario, hanno arrestato per tentato furto aggravato J.R. e D.V., la prima di 18 anni e l’altra 37enne.

Il tentativo di furto

Le due donne sono riuscite ad entrare all’interno di un’abitazione con dentro l’anziana proprietaria. Il figlio della donna, grazie al sistema di video sorveglianza, ha notato le due malviventi ed ha chiamato il 112 NUE. Quando si sono rese conto della presenza della signora, le due hanno cercato di darsi alla fuga, senza asportare nulla, ma sono state fermate dai poliziotti giunti rapidamente sul posto. Sequestrati gli arnesi atti allo scasso che le due nascondevano indosso.

Nei guai anche un uomo per prostituzione minorile, sequestro di persona e pornografia

Dovrà scontare 10 anni e 10 mesi di carcerazione per prostituzione minorile, sequestro di persona e pornografia. L’uomo M.N., albanese di 39 anni, fermato durante un controllo dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, è risultato avere a carico un ordine di carcerazione emesso nel dicembre del 2017 dal Tribunale di Roma.

Arrestato, è stato condotto presso il carcere di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’episodio è invece avvenuto intorno alle 17:15 del 2 marzo 2021, in via di Casal Selce, all’Aurelio.