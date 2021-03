A Ceprano, i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno tratto in arresto un 24enne originario del Mali. Sull’uomo, domiciliato presso un centro di accoglienza del luogo e già censito per reati in materia di stupefacenti, pendeva l’Ordine di esecuzione della custodia cautelare in carcere, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.

Il provvedimento

Il provvedimento è stato emesso a carico del 24enne a seguito della richiesta di aggravamento avanzata dal personale operante a causa delle sue reiterate violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura degli arresti domiciliari cui era stato sottoposto per i reati di spaccio di stupefacenti, lesioni personali e resistenza a P.U. commessi a Pontecorvo nel mese di settembre dello scorso anno.

Gli stessi Carabinieri hanno anche provveduto a deferire in stato di libertà per il reato di truffa, un 49enne residente nella provincia di Pescara, già censito per reati contro il patrimonio.

A conclusione dell’attività info-investigativa, avviata a seguito di denuncia da parte di 60enne del luogo, è emerso che il 49enne aveva pubblicato sul sito Facebook un annuncio relativo alla vendita di una caldaia a pellet inducendo la vittima a versargli, tramite bonifico bancario, la somma di euro 730 occorrenti per l’acquisto, ma una volta ricevuta la somma oltre a non consegnare la merce acquistata, si rendeva irreperibile.