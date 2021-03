Il virus continua a mietere vittime nella zona della provincia di Frosinone. Nella giornata di ieri, 28 febbraio 2021, a Ceprano, è morta una signora di 53 anni che ha perso la battaglia contro il coronavirus.

Il Sindaco, Marco Galli, ha lanciato l’allarme sui social richiamando i cittadini a comportamenti maggiormente responsabili.

Il post del Sindaco di Ceprano, Marco Galli

Da lunedì bar e ristoranti potranno lavorare solo per asporto, poiché l’intera provincia diverrà zona arancione.

Anche stasera a Ceprano vi sono stati assembramenti davanti ad alcuni bar, come se la pandemia non esistesse.

Atteggiamenti irresponsabili posti in atto nonostante la presenza della nostra Polizia Locale, che ringrazio per l’opera difficilissima che in questo periodo sta portando avanti. Valuteremo ogni iniziativa utile ad evitare che si ripetano le scene viste oggi, che offendono l’intera città.

Sappiamo che non è facile confrontarsi con la burocrazia soffocante che opprime questo Paese, ma faremo di tutto per dare un segnale forte e definitivo contro chi pensa di poter fare ciò che crede, a scapito dell’intera comunità Cepranese.