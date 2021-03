Il sindaco di Monte Compatri dichiara che sono quattro le classi dell’Istituto Comprensivo Paolo Borsellino attualmente in quarantena.

Monte Compatri, 4 classi in quarantena

Si comunica che al momento nell’ Istituto Comprensivo Paolo Borsellino di Monte Compatri le classi in quarantena sono quattro. Due con provvedimento definitivo della ASL RM6 (fine quarantena 5 marzo) e due in quarantena cautelativa in attesa di provvedimento ASL.

“In totale al CU ci sono 5 positivi: 4 bambini e 1 operatore scolastico. Da genitore capisco la preoccupazione delle famiglie, ma la situazione è sotto controllo. Amministrazione comunale, Dirigenza scolastica e ASL sono in contatto quotidiano. Esiste un protocollo nazionale e a quello dobbiamo attenerci. Stiamo tutti lavorando per il bene dei bambini e della comunità”, lo dichiara il Sindaco Fabio D’Acuti.

Foto di repertorio