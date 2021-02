Monte Compatri. Tanti auguri a nonna Annina: ieri ha compiuto 101 anni

Tanti auguri a nonna Annina che ieri, 22 febbraio, a Monte Compatri, ha festeggiato 101 anni!

Monte Compatri, i 101 anni di nonna Annina

Annina Spadari, per tutti nonna Annina, ha festeggiato ieri 101 anni. E tutta Monte Compatri si è stretta in un abbraccio virtuale per farle gli auguri.

“Questa sera prima di tornare a casa sono passato a casa di Annina per farle gli auguri di buon compleanno”, ha detto il Sindaco Fabio D’Acuti. “Centouno anni portati alla grande grazie all’affetto delle due figlie, dei quattro nipoti e delle due bisnipoti. Auguri per questo traguardo importante e viva gli anziani di Monte Compatri”.