Nel corso del monitoraggio delle piazze di spaccio, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor bella Monaca nella giornata di ieri hanno arrestato due pusher romani di 42 e 52 anni, nullafacenti e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli dei Carabinieri: fermati 2 pusher

I militari nel corso di una attività di osservazione di una nota piazza di spaccio di via San Biagio Platani, hanno bloccato il 42enne dopo averlo notato aggirarsi con fare sospetto. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 48 dosi di cocaina, del peso di circa 35 grammi e di 10 dosi di crack, del peso di circa 0.4, nonché della somma contante di 60 euro, ritenuta provento della pregressa attività illecita.

Successivamente i militari, nei pressi di un’altra nota piazza di spaccio, questa volta in largo Ferruccio Mengaroni, hanno notato l’altro uomo aggirarsi sempre con fare sospetto. Anche in questo caso è stato fermato e perquisito, trovato in possesso di 12 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 5 grammi nonché della somma contante di 100 euro, ritenuta provento della pregressa attività illecita.

Dopo l’arresto i due pusher sono stati condotti in caserma e successivamente, il 42enne trattenuto in attesa del rito direttissimo, il 52enne condotto presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, entrambi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

Foto di repertorio