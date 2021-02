Colpi di pistola in strada a Roma, in zona Tor Bella Monaca, nel pomeriggio di oggi, 27 febbraio 2021.

Come riportato dall’Ansa, pare che ad aprire il fuoco siano stati due uomini, che si sono poi immediatamente allontanati.

Tor Bella Monaca, spari in strada

Stando alle prime indiscrezioni, un’anziana di 80 anni è stata ferita di striscio da un colpo di pistola, sembrerebbe per sbaglio. La donna non risulta essere in gravi condizioni ed è stata subito soccorsa da chi di competenza.

Al momento, sul posto ci sono le Forze dell’Ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio