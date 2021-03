L’ Amministrazione comunale di Colleferro riferisce alla cittadinanza la data ufficiale del termine della zona rossa e gli ultimi dati sulla situazione Coronavirus.

Colleferro, le ultime novità

“Ieri sera si è riunita la Commissione Sanità convocata dal Presidente L. Gangemi, alla quale hanno partecipato la vice Presidente A. M. Renzi, i consiglieri L. Fagnani, D. Tapurali, M. Cacciotti, R. Sofi.

Il Sindaco ha relazionato rispetto la questione dei vaccini che la Regione e la Asl aumenteranno nei prossimi giorni presso l’Auditorium di Colleferro Scalo.

Si è poi affrontata la questione della zona rossa specificando che questo provvedimento si concluderà nella notte tra 6 sabato e domenica 7 marzo.

Dall’una di notte del 7 marzo, Colleferro assumerà lo stesso colore di zona del resto della provincia romana (attualmente giallo).

Rispetto la questione dei tamponi, la commissione si è soffermata sia sull’aumento delle dosi ( che da ieri sono arrivate a 1500 al giorno ) sia sulla volontà unanime di invitare più cittadini possibili a fare il tampone prima di lunedì 8.

Il conclusione la commissione ha voluto unanimemente sostenere la posizione condivisibile di dirigenze Asl e scuole rispetto l’accettazione in classe degli studenti (che non si siano sottoposti volontariamente a tampone) solo se muniti del certificato medico, in ogni scuola pubblica o paritaria o privata di ogni ordine e grado; posizione giudicata corretta dalla commissione sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista del rispetto verso la comunità dei più piccoli e giovani concittadini.

Dal risultato dei tamponi rapidi, poi confermati dai molecolari, emerge inoltre quanto segue:

24 febbraio: trovati 9 nuovi positivi asintomatici per un totale di 91 a cui sottrarre due cittadini negativizzati, quindi 89 casi.

25 febbraio: trovati 8 nuovi positivi asintomatici per un totale di 97 a cui sottrarre due cittadini negativizzati, quindi 95 casi.

26 febbraio: trovati 16 nuovi positivi asintomatici per un totale di 111 a cui sottrarre otto cittadini negativizzati, quindi 103 casi.

27 febbraio: trovati 12 nuovi positivi asintomatici per un totale di 115 a cui sottrarre otto cittadini negativizzati, quindi 107 casi.

28 febbraio: trovati 10 nuovi positivi asintomatici per un totale di 117 a cui sottrarre quattro cittadini negativizzati, quindi 113 casi.

1 marzo: trovati 3 nuovi positivi per un totale di 116 a cui sottrarre nove cittadini negativizzati, quindi 107 casi.

Il Sindaco ha sentito nella serata di ieri direttamente l’Istituto Spallanzani rispetto alla questione variante inglese; lo Spallanzani ha confermato ulteriori approfondimenti in corso oltre alla presenza già nota.

L’istituto parla di una grande contagiosità della variante che evidentemente è stata frenata dalla zona rossa e conferma che il vaccino ha efficacia su questa specifica variante.

Nei prossimi giorni continuerà il confronto istituzionale tra enti per approfondire ogni aspetto sanitario di rilievo”, è quanto scrive e chiarisce l’Amministrazione comunale.

