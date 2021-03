L’Amministrazione comunale di Colleferro scrive un post Facebook sulla situazione delle scuole cittadine. Ecco cosa emerge.

Colleferro, situazione scuole

“Dal confronto svoltosi stamane tra Comune, Asl e Dirigenze Scolastiche è emerso che la somministrazione dei tamponi agli studenti di ogni ordine e grado si concluderà il 6 marzo.

Ad oggi soltanto su due plessi pubblici ed uno paritario si è conclusa totalmente l’operazione di screening.

Non si ritiene però, al momento, di poter procedere a riaperture anticipate e parziali in zona rossa, visto il buon numero di studenti che non ha ritenuto di sottoporsi a tampone volontario.

Si invitano dunque tutti i genitori e tutti gli studenti di ogni ordine e grado che non abbiano fatto ancora il tampone (e che non lo abbiamo già prenotato attraverso le scuole) a prendere appuntamento per farlo prima di lunedì, attraverso i numeri telefonici a disposizione.

Le scuole di Colleferro di ogni ordine e grado ( pubbliche, paritarie e private da 0 a 19 anni) riapriranno quindi lunedì 8 marzo alla conclusione della zona rossa. Solamente la Scuola Dante Alighieri riaprirà il 9 marzo vista la sanificazione generale del plesso prevista dalla Asl per il giorno 8.

Spiace non poter riaprire da subito i plessi totalmente esenti dal contagio ma la presenza in classe, in zona rossa, di studenti che non abbiano effettuato il tampone comporterebbe un rischio troppo elevato, soprattutto se confrontato allo sforzo che tutta la comunità sta facendo con lo screening di massa”, scrive l’Amministrazione su un post Facebook.

Foto di repertorio