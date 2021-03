Grave incidente a Roma, motociclista finisce sotto un furgone

Un gravissimo incidente è avvenuto nella giornata di oggi, martedì 2 marzo 2021, a Roma, lungo via Nazionale. Un motociclista 41enne è finito sotto un furgone.

Grave un motociclista: è finito sotto un furgone

Intorno alle ore 15:30, la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato in via Nazionale all’altezza del civico n. 89, la squadra VVF della Centrale (1/A) con a seguito il carro sollevamenti per un incidente stradale. I soccorritori una volta giunti sul posto hanno estratto un motociclista (uomo 41 anni) da sotto un furgone (Iveco Daily) Le cause dell’incidente al momento sono imprecisate.

Il centauro è stato affidato al personale del 118 e trasportato all’ospedale San Giovanni ,in codice rosso. Presenti le FF.OO per le loro competenze.