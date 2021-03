Trentotto persone identificate e 11 persone sanzionate è il risultato dei controlli effettuati ieri, primo marzo 2021, dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante in piazza Vittorio Emanuele II.

I controlli dei Carabinieri

Le attività dei Carabinieri, volte al contrasto di ogni forma di degrado e alla verifica e il rispetto delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno interessato tutta la piazza, i giardini pubblici e i porticati.

I militari hanno individuato e sanzionato 7 persone perché trovate senza mascherina, due per ubriachezza molesta, due per bivacco ed infine sono stati redatti due ordini di allontanamento per violazioni al regolamento di polizia urbana del Comune di Roma.