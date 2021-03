Ci siamo, oggi è il giorno del nuovo DPCM che, con molta probabilità, durerà per un mese. All’interno del documento verranno anche date direttive per i giorni di Pasqua e Pasquetta.

Draghi pronto a firmare un nuovo DPCM

Le misure scatteranno il prossimo 6 marzo 2021. Oggi, intorno alle ore 18 e 45, è prevista una conferenza stampa dei ministri per gli Affari regionali e della Salute, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza per illustrare proprio le nuove misure del Dpcm. Si tratterà del primo documento ufficiale sotto il nuovo Governo guidato da Mario Draghi.

Le novità più importanti, secondo quanto trapela, dovrebbero riguardare le scuole oltre che le giornate di Pasqua e Pasquetta.

Stando a quanto riportato dal CTS, soprattutto nelle zone rosse, tutte le scuole dovrebbero restare chiuse. Secondo gli esperti, se l’incidenza dei casi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti gli studenti dovrebbero rimanere con la DAD. In tutte le altre situazioni (zona gialla, arancione e bianca) la scuola resterà secondo le regole stabilite dall’ultimo DPCM (Governo Conte): presenza per gli alunni della scuola d’infanzia, mentre superiori e media in presenza per almeno il 50% e fino ad un massimo del 75%.

Pasqua e Pasquetta?

Le regole dovrebbero restare invariate. Divieto di viaggi per turismo e il divieto di spostamento tra regioni, già prorogato al 27 marzo. Per le zone gialle, invece, gli spostamenti saranno consentiti solo all’interno dei confini regionali. Niente spostamento per le zone rosse.

Non è prevista nessuna attività neanche per bar e ristoranti. Consentito l’asporto per i locali nelle zone rosse, per la zona gialla, invece, apertura fino alle ore 18:00 e possibilità di fare cibo d’asporto fino alle ore 22:00.