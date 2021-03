Di seguito, gli aggiornamenti sui dati del Coronavirus a Colleferro. L’Amministrazione Comunale ha reso noti i dati dei tamponi per rilevare il Covid sul territorio comunale, a partire da lunedì 24 febbraio 2021, fino a domenica 28 febbraio. In questo periodo sono stati somministrati circa 6000 tamponi, suddivisi tra adulti e ragazzi in età scolare.