Anagni, sospensione idrica giovedì 4 marzo. Gli orari e le zone interessate

Dal sito di Acea si apprende che giovedì 4 marzo si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Anagni. Di seguito, gli orari e le zone interessate.

Anagni, sospensione idrica programmata giovedì 4 marzo

“Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata in via del Capitolo, giovedì 4 marzo dalle ore 12:00 fino alle ore 16:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Anagni. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via del Capitolo

zona Madonna delle Grazie

Il regolare ripristino è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti)”, è quanto si legge dal portale Acea.

Foto di repertorio