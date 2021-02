Nella mattinata di ieri, ad Anagni, i militari della locale Stazione Carabinieri deferivano in stato di libertà una 65enne domiciliata nel nord della provincia di Frosinone (già censita per reati di falso e contro il patrimonio), per “ricettazione”, “tentata truffa” e “falso”.

Tenta di aprire un conto corrente presso l’Ufficio Postale con documenti falsi: denunciata una 65enne ad Anagni

La donna si presentava l’altra mattina presso il locale ufficio PT per aprire un conto corrente a proprio nome, esibendo una carta di identità che risultava rilasciatale da un Comune partenopeo e la tessera sanitaria. Fin qui tutto apparentemente normale, se non fosse stato per la solerzia dimostrata dall’impiegata nel controllare la genuinità dei documenti, in quanto mediante tale verifica scopriva l’esistenza di un conto corrente postale già aperto nella zona di Napoli, a nome dell’intestataria della carta d’identità presentata.

La donna, a questo punto, visti i sospetti mostrati dall’impiegata, con una banale scusa si allontanava facendo perdere le proprie tracce. Il Direttore del prefato ufficio chiedeva l’intervento dei Carabinieri di Anagni che subito intervenuti procedevano al sequestro dei suddetti documenti di riconoscimento, in quanto palesemente artefatti ed intestati per l’appunto ad un’altra donna.

Attivatisi poi nelle ricerche della prevenuta, gli operanti mediante accertamenti tecnici informatici riuscivano ad identificare la 65enne poiché già nota per aver commesso simili truffe.