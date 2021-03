Martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 marzo 2021 si giocheranno le partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League e di andata per quanto riguarda l’Europa League.

Scopriamo insieme quali saranno le partite delle maggiori manifestazioni continentali per i club dell’edizione 2020/2021 che verranno trasmesse in chiaro, in TV, su Canale 5 e TV8. Inoltre, le date e gli orari dei restanti match di andata di Champions League e di ritorno per quanto riguarda l’Europa League.

Calendario ottavi di finale di Champions League 2020/2021

9 marzo 2021

Juventus – Porto (ore 21.00)

Borussia Dortmund – Siviglia (ore 21.00)

10 marzo 2021



Liverpool – Lipsia (ore 21.00)

Paris – Barcellona (ore 21.00)

Martedì 9 marzo 2021, alle ore 21, verrà trasmessa in chiaro, su Canale 5 la partita Juventus-Porto. Nessuna partita sarà trasmessa in chiaro per quanto riguarda la giornata di mercoledì.

Calendario ottavi di finale di Europa League 2020/2021

Giovedì 11 marzo

Manchester United-Milan (ore 18:55)

Dinamo Kiev-Villareal (ore 18:55)

Ajax-Young Boys (ore 18:55)

Slavia Praga-Rangers (ore 18:55)

Dinamo Zagabria-Tottenham (ore 21:00)

Olimpiacos-Arsenal (ore 21:00)

Granada-Molde FK (ore 21:00)

Roma-Shakhtar Donetsk (ore 21:00)

Giovedì 11 marzo 2021, alle ore 21, sarà invece il turno Roma-Shakhtar Donetsk a essere visibile in chiaro su TV8.

Per quanto riguarda l’Europa League, si giocheranno le partite di andata. La Roma inizierà in casa, mentre il Milan giocherà l’esordio degli ottavi in trasferta. In Champions, invece, la Juventus è chiamata a ribaltare il 2 a 1 subito in Portogallo. A Torino si giocherà le chances di passare ai quarti di finale. Il Borussia Dortmund giocherà in casa per mantenere il 3 a 2 dell’andata, in terra spagnola, a Siviglia. Mercoledì il match clou sarà tra Paris Saint Germain e il Barcellona, che cercherà la difficilissima remuntada: all’andata, finì 4 a 1 per i francesi. Infine, il Liverpool dovrà confermare i 2 gol di vantaggio dell’andata sui tedeschi del Lipsia: gli inglesi partono senza dubbio favoriti.

Riepilogando, martedì 9 marzo 2021, alle ore 21su Canale 5 sarà visibile Juventus-Porto; mercoledì 10 nessuna partita sarà trasmessa in chiaro e giovedì 11 marzo 2021, alle ore 21, sarà trasmessa Roma-Shakhtar Donetsk su TV8.

Ricordiamo che il palinsesto potrebbe subire variazioni dell’ultimo minuto.