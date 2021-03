Questo pomeriggio a Roma, poco dopo le 15.00, tre squadre dei distaccamenti di Tuscolano II e La Rustica sono intervenute per incendio in un appartamento in via Prenestina.

L’incendio

Durante le operazioni di spegnimento si rinveniva nella cucina la presenza di una donna parzialmente ustionata ancora cosciente, che, dopo un primo soccorso, è stata assicurata al personale sanitario intervenuto.

La stessa è stata trasportata all’ospedale S.Eugenio. Proseguono le operazioni di spegnimento, al momento non risultano interdetti altri appartamenti oltre a quello interessato dall’incendio.

Foto di repertorio