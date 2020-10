La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno denunciato a piede libero 6 persone – quatto cittadini romeni, in Italia senza fissa dimora, un cittadino bulgaro e uno senegalese – tutti già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di rissa.

Ecco cosa è successo

I Carabinieri sono intervenuti in via Prenestina dove i sei, di età compresa tra i 24 e i 34 anni, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, si stavano aggredendo violentemente a seguito di una lite scaturita per futili motivi, causandosi a vicenda lievi ferite e contusioni.

I Carabinieri li hanno separati e bloccati, evitando ben più gravi conseguenze.

Sono tutti stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.