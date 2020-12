Il Sindaco di Grottaferrata Andreotti in consiglio comunale: “in arrivo anche le fototrappole. Stiamo risolvendo una problematica di gran lunga precedente a questa amministrazione”

La bonifica

Nei giorni immediatamente precedenti al Natale è stato effettuato intervento di bonifica e ripulitura del sito di via Tanzi, area del territorio comunale di Grottaferrata tristemente nota come luogo di abbandono seriale, indiscriminato e perpetrato negli anni di rifiuti ingombranti e indifferenziati.

L’operazione, sotto il coordinamento dell’Ufficio Tecnico comunale, è stata portata a termine dalla ditta Intereco Servizi Srl di Pomezia che in tre giornate di lavoro, come da determinazione dirigenziale numero 1341 del 1 Dicembre 2020 ha proceduto alla rimozione di tutti i rifiuti presenti nell’area, al carico degli stessi su idonei mezzi e il loro trasporto presso il centro di smaltimento autorizzato, individuato dall’impresa affidataria e il seguente smaltimento finale dei rifiuti.

Il costo dell’intera operazione è stato di 23mila 180 euro Iva inclusa che in forza della legge art.192 del D.Lgs n.152/2006 prevede la possibilità per l’Amministrazione di procedere “alla esecuzione d’ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate” come peraltro anticipato nella delibera n. 93 del 25 giugno 2020 scorso inerente proprio i cumuli di rifiuti abbandonati in via Tanzi.

Il sindaco di Grottaferrata nel corso della seduta del Consiglio comunale del 29 dicembre 2020 è intervenuto sulla tematica specificando che, a fronte dell’atteso intervento di bonifica e ripulitura messo a punto dall’Amministrazione comunale, seguiranno altri atti come il posizionamento di fototrappole per individuare e sanzionare i responsabili di atti contrari al pubblico decoro del territorio comunale.

“Si tratta – ha concluso il sindaco non senza aver rinnovato l’appello generale a un maggiore senso civico – di un intervento che vuole essere risolutivo da parte della nostra Amministrazione. Siamo ben lieti di portarlo a compimento in quanto con la collaborazione della stragrande maggioranza dei cittadini perbene che è sensibile a queste tematiche, potremo finalmente mettere la parola fine a un malcostume che si annida purtroppo da molti anni nel territorio, periodi nei quali anche chi oggi, legittimamente, fa segnalazioni sulla stampa e raccomandazioni in Consiglio comunale, si trovava ad occupare incarichi di governo della città. Anche per questo auspichiamo con decisione come questo nostro intervento che, tra le altre cose, ribadisce la presenza e l’attenzione dell’ente comune alle necessità del territorio, possa segnare davvero un momento di svolta e risoluzione nella piaga dell’abbandono dei rifiuti”.