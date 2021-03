Cassino, autore di numerosi furti nelle abitazioni rintracciato in centro

A Cassino, i militari della locale Stazione, nell’ambito un servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato nel centro abitato della città Martire M.F. 40enne cittadino albanese, già censito per reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione.

Cosa è successo

In particolare, dagli accertamenti esperiti emergeva che lo stesso risultava colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, dovendo scontare anni 5 e mesi 2 di reclusione per numerosi furti commessi nella provincia di Caserta nell’anno 2014.

Lo stesso dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.