A1, grave incidente tra Cassino e Pontecorvo: eliambulanza sul posto

Gravissimo incidente sull’A1, tra Cassino e Pontecorvo. Un motociclista ha perso il controllo del suo veicolo e ha fatto un incidente. Eliambulanza sul posto.

3 km di code tra Cassino e Pontecorvo: eliambulanza sul posto

La notizia viene riportata direttamente dal portale di informazione sulla viabilità, Astral. In questo momento sull’autostrada A1, tra Cassino e Pontecorvo, si registrano code in aumento di circa 3 km. Il motivo è legato ad un incidente avvenuto ad un motociclista.

Al momento la dinamica del sinistro non è chiara ma, secondo quanto trapela, sembrerebbe che la persona alla guida abbia perso il controllo del mezzo. Sul posto è presente, oltre che le Forze dell’Ordine, anche l’eliambulanza per portare il ferito di corsa in ospedale.

Potrebbero seguire aggiornamenti.