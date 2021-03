Gli Agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea con la collaborazione degli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Roma, diretta da Agnese Cedrone, dell’unità Cinofila dell’U.P.G.S.P. e del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato mirati servizi straordinari di controllo del territorio c.d. ad “Alto Impatto” come disposto con apposita ordinanza di servizio dal Questore di Roma Carmine Esposito.

Roma. Controlli della Polizia di Stato all’Esquilino: sanzionate e chiuse 2 attività commerciali

Sono state controllate dagli agenti 2 attività commerciali: la prima in piazza degli Zingari e la seconda in via Leonina dove hanno accertato infrazioni amministrative per inottemperanza alle prescrizioni per il controllo del contagio da COVID 19 con sanzione di 400 euro e chiusura immediata rispettivamente per 5 e 3 giorni.

Infine durante i servizi i poliziotti hanno controllato 125 persone di cui 75 cittadini stranieri.