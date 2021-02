Acea riporta sul suo portale che martedì 2 marzo 2021 si verificherà una sospensione idrica nel comune di Ceprano.

Ceprano, sospensione idrica

“Si comunica che per lavori di manutenzione programmata sulla condotta adduttrice in via Sfratti, martedì 2 marzo dalle ore 09:00 fino alle ore 16:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Ceprano.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Colle Musillo;

via Sterpara;

via San Manno;

via Ponte Rotto;

via Pozzillo;

via Colle Zampagna;

via Cese;

via Colle Zangrisi;

via Elci;

via Colle Sape;

via Serole;

via Moricino;

via Mole;

via Colle Frattuccio.

Il regolare ripristino è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti)”, è quanto si legge dal portale Acea.

Foto di repertorio